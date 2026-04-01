Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Abfahrt nach Island

DeAPlanetaStaffel 1Folge 2vom 01.04.2026
Abfahrt nach Island

Abfahrt nach IslandJetzt kostenlos streamen

Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Folge 2: Abfahrt nach Island

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Bevor die Gruppe zu ihrem Abenteuer zum Mittelpunkt der Erde aufbrechen kann, stellen Willy Fog und Professor Lidenbrock wichtige Nachforschungen im Wissenschaftsmuseum an. Anschließend starten sie ihre Reise und fahren zunächst nach Hamburg, um Ausrüstung abzuholen. Sullivan beauftragt derweil Transfer, der Willy und seine Freunde sabotieren soll.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
DeAPlaneta
Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Alle 2 Staffeln und Folgen