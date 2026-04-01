Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 11: Der Kampf der Monster
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde bauen ein Floß, um das unterirdische Meer zu überqueren. Sie stechen in See und segeln zunächst friedlich dahin, doch dann werden sie von einem Unterwasser-Ungeheuer angegriffen. Sie versuchen, es zu vertreiben, und schließlich kommt ihnen eine Schlange zu Hilfe, die den Kampf gegen das Monster aufnimmt.
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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:ES, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL