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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Ein schweigsamer Führer

DeAPlanetaStaffel 1Folge 3vom 01.04.2026
Ein schweigsamer Führer

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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Folge 3: Ein schweigsamer Führer

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy und seine Freunde kommen in Kopenhagen an und wollen dort ein Schiff nach Island nehmen. Transfer ist jedoch auch bereits vor Ort und sorgt dafür, dass sich die Weiterreise der Gruppe verzögert. Er sperrt Willy und die anderen in einem Glockenturm ein, doch sie können sich nach einiger Zeit selbst befreien.

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