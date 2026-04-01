Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 4: Der schlafende Vulkan
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde sind auf Island angekommen und folgen ihrem Führer Hans, der sie zum Vulkan bringen soll. Doch die Routen, die der Mann einschlägt, werden immer gefährlicher, was daran liegt, dass Hans eigentlich der verkleidete Transfer ist, der verhindern will, dass Willy und die anderen ihr Ziel erreichen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:ES, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: BRB - INTERNACIONAL