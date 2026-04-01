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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Die Rückkehr

Staffel 1Folge 13vom 01.04.2026
Die Rückkehr

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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Folge 13: Die Rückkehr

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy und seine Freunde werden auf ihrem Floß von einer Flutwelle direkt in die Höhle gespült und vom Wasser mitgerissen. Nach mehreren Stunden wird das Wasser um sie herum immer wärmer, was darauf hindeutet, dass der Vulkan kurz vor dem Ausbruch steht. Durch die Eruption werden die Freunde an die Oberfläche katapultiert und können endlich die Heimreise antreten.

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