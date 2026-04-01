Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 7: Transfers Rache
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde beginnen den abenteuerlichen Abstieg in die Tiefen des Vulkans. Unten angekommen, müssen sie feststellen, dass ihre Wasservorräte von Transfer manipuliert worden sind - anstatt Süßwasser haben sie nur noch Salzwasser in ihren Flaschen.
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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:ES, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: BRB - INTERNACIONAL