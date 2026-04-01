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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Transfers Rache

DeAPlanetaStaffel 1Folge 7vom 01.04.2026
Transfers Rache

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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Folge 7: Transfers Rache

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy und seine Freunde beginnen den abenteuerlichen Abstieg in die Tiefen des Vulkans. Unten angekommen, müssen sie feststellen, dass ihre Wasservorräte von Transfer manipuliert worden sind - anstatt Süßwasser haben sie nur noch Salzwasser in ihren Flaschen.

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