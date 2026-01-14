Zum Inhalt springenBarrierefrei
Modern Tales

Jakob das Glückschwein

Staffel 1Folge 10vom 14.01.2026
Jakob das Glückschwein

Jakob das GlückschweinJetzt kostenlos streamen

Modern Tales

Folge 10: Jakob das Glückschwein

5 Min.Folge vom 14.01.2026

Seit Jahrhunderten werden Groß und Klein von Sagen und Geschichten unterhalten und bewegt. Die modernen Sagen möchten zusätzlich einige wichtige Fragen beantworten, die besonders Kinder gerne stellen: Wie kam die Blume „Vergissmeinnicht“ zu ihrem Namen? Warum tragen Pinguine einen Frack? Wie bekam die Schnecke ihr Haus? Warum haben Giraffen so einen langen Hals? Jeder, der die Antworten auf diese Fragen kennt, weiß bestimmt auch, ob es wirklich einen Topf Gold am Ende des Regenbogens gibt. Jeder, der sie nicht kennt, sollte Grummel den Bär besuchen gehen und sich mit einem Löffel Honig verwöhnen lassen.

