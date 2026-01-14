Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 17vom 14.01.2026
20 Min.Folge vom 14.01.2026

Früher waren Igel kleine braune Tiere ohne die typischen Stachel, die sich nicht verteidigen konnten und deshalb oft gezwungen wurden, dem Willen anderer Tiere zu folgen. Doch eines Tages brachte eine Schildkröte den Igeln bei, wie sie ihre Wehrlosigkeit loswerden konnten. Sie sollten nach einem Ort suchen, an dem es Harz und Fichtennadeln gab, und sich dann rücklings darin wälzen. Die Igel taten, was die Schildkröte ihnen geraten hatte, und waren begeistert vom Ergebnis...

Studio 100 International
