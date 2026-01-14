Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 13vom 14.01.2026
Folge 13: Die Geschichte vom sorglosen Franz – oder – Alles läuft bestens

17 Min.Folge vom 14.01.2026

Franz und seine älteren Schwestern Cornelia, Walburga und Veronika sind in eine neue Stadt gezogen. Nach dem Einzug hat Franz sich rasch mit den Nachbarskindern angefreundet und die Jungs haben ihn in ihre Fußballmannschaft aufgenommen. Franz‘ Schwestern, „die drei A“ Cornelia, Walburga und Veronika, sind sauer, weil ausgerechnet ihr kleiner Bruder so schnell neue Freunde in der Nachbarschaft gefunden hat.

