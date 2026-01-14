Die Geschichte vom sorglosen Franz – oder – Alles läuft bestensJetzt kostenlos streamen
Modern Tales
Folge 13: Die Geschichte vom sorglosen Franz – oder – Alles läuft bestens
17 Min.Folge vom 14.01.2026
Franz und seine älteren Schwestern Cornelia, Walburga und Veronika sind in eine neue Stadt gezogen. Nach dem Einzug hat Franz sich rasch mit den Nachbarskindern angefreundet und die Jungs haben ihn in ihre Fußballmannschaft aufgenommen. Franz‘ Schwestern, „die drei A“ Cornelia, Walburga und Veronika, sind sauer, weil ausgerechnet ihr kleiner Bruder so schnell neue Freunde in der Nachbarschaft gefunden hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Modern Tales
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0