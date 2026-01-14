Wie die Muschel das Rauschen des Meeres einfingJetzt kostenlos streamen
Modern Tales
Folge 16: Wie die Muschel das Rauschen des Meeres einfing
19 Min.Folge vom 14.01.2026
Da sie wusste, dass alle anderen Kreaturen typische Geräusche machen oder sogar durch Sprache kommunizieren können, hat die Muschel immer darunter gelitten, stumm und sprachlos zu sein. Nach einer Zeit der Wut und der Verzweiflung entdeckt die Muschel jedoch ihre Fähigkeit, mithilfe ihrer einzigartigen Form das Rauschen des Meeres nachzuahmen und einzufangen.
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0