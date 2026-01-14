Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Modern Tales

Wie die Muschel das Rauschen des Meeres einfing

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 16vom 14.01.2026
Wie die Muschel das Rauschen des Meeres einfing

Wie die Muschel das Rauschen des Meeres einfingJetzt kostenlos streamen

Modern Tales

Folge 16: Wie die Muschel das Rauschen des Meeres einfing

19 Min.Folge vom 14.01.2026

Da sie wusste, dass alle anderen Kreaturen typische Geräusche machen oder sogar durch Sprache kommunizieren können, hat die Muschel immer darunter gelitten, stumm und sprachlos zu sein. Nach einer Zeit der Wut und der Verzweiflung entdeckt die Muschel jedoch ihre Fähigkeit, mithilfe ihrer einzigartigen Form das Rauschen des Meeres nachzuahmen und einzufangen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Modern Tales
Studio 100 International
Modern Tales

Modern Tales

Alle 1 Staffeln und Folgen