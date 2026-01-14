Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 11vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026

Es war einmal ein frecher Junge, den seine Eltern auf den Namen Peter Ignatius Theodor getauft hatten. Aber weil er fand, dieser Name sei doch etwas lang, nannte er sich selber Pit. Pit hatte immer Unsinn im Kopf, und wenn etwas passierte, versuchte er sich immer mit der gleichen Ausrede herauszureden: „War doch nur Spaß.“ Eines Tages musste er jedoch die schmerzhafte Erfahrung machen, dass etwas, das bloß als Witz gedacht war, schnell sehr ernst werden kann.

