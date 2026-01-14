Warum haben Giraffen so lange Hälse?Jetzt kostenlos streamen
Modern Tales
Folge 14: Warum haben Giraffen so lange Hälse?
19 Min.Folge vom 14.01.2026
Dies ist die Geschichte von einer Giraffe, die vor Hunderten von Jahren zusammen mit anderen Tieren irgendwo in der Savanne lebte. Die Giraffe hatte ein Problem: Sie konnte kein Futter finden, das ihr schmeckte und lecker genug war. Die anderen Tiere versuchten der Giraffe zu helfen, indem sie ihr verschiedene Arten von Futter anboten, aber es war nichts dabei, das die Giraffe wirklich mochte.
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0