Modern Tales
Folge 5: Der zerstreute Mann
20 Min.Folge vom 14.01.2026
In dieser Geschichte geht es um die Familie Münze und vor allem um Vater Münze, an den sich seine Familie immer wendet, wenn sie etwas vergessen, verlegt oder verloren haben. An einem ganz normalen Montagmorgen ist bei Familie Münze gerade der ganz normale Wahnsinn des Wochenbeginns ausgebrochen und es liegt wieder einmal an Vater Münze, die Lücken zu füllen, die seine Familie hinterlassen hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Modern Tales
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0