Modern Tales

Eine Sommergeschichte

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 4vom 14.01.2026
Eine Sommergeschichte

Modern Tales

Folge 4: Eine Sommergeschichte

18 Min.Folge vom 14.01.2026

Es waren einmal ein König und eine Königin, die sich schon seit langer Zeit Kinder gewünscht hatten, aber dieser Wunsch war ihnen bisher nicht erfüllt worden. Nach einer langen, langen Zeit hatte das Königspaar das große Glück eine Tochter zu bekommen, eine kleine Prinzessin. Der König war so sehr in seine Tochter vernarrt, dass sie alles von ihm bekam, was sie sich nur wünschen konnte.

