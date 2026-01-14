Modern Tales
Folge 4: Eine Sommergeschichte
18 Min.Folge vom 14.01.2026
Es waren einmal ein König und eine Königin, die sich schon seit langer Zeit Kinder gewünscht hatten, aber dieser Wunsch war ihnen bisher nicht erfüllt worden. Nach einer langen, langen Zeit hatte das Königspaar das große Glück eine Tochter zu bekommen, eine kleine Prinzessin. Der König war so sehr in seine Tochter vernarrt, dass sie alles von ihm bekam, was sie sich nur wünschen konnte.
