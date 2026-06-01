Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Monk

Mr. Monk und das Attentat

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 01.06.2026
Mr. Monk und das Attentat

Mr. Monk und das AttentatJetzt kostenlos streamen

Monk

Folge 1: Mr. Monk und das Attentat

76 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Der wohlhabende Geschäftsmann Warren St. Claire kandidiert für das Bürgermeisteramt. Sein Wahlkampfmanager ist der zwielichtige, aber geniale Gavin Lloyd. Kurz darauf wird ein Attentatsversuch auf St. Claire verübt, bei dem ein Leibwächter getötet wird. Der Bürgermeister will unbedingt den Besten für die Ermittlungen haben: Monk. Doch die Theorien von Monk sind zu absurd und ecken an ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Monk
SAT.1 GOLD
Monk

Monk

Alle 4 Staffeln und Folgen