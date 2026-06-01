Mr. Monk und ein Milliardär auf AbwegenJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 6: Mr. Monk und ein Milliardär auf Abwegen
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Der Milliardär Sidney Teal wird bei einem Straßendiebstahl von dem Polizisten Archie Modine in Notwehr erschossen. An sich scheint der Fall einfach, doch Captain Stottlemeyer möchte angesichts der Prominenz des Opfers keinen Fehler machen und bittet Monk daher wieder einmal um Hilfe. Doch der hat momentan eigentlich ganz andere Sorgen. Dennoch macht er sich an die Recherche ...
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH