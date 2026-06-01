Monk
Folge 9: Mr. Monk macht Urlaub
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Monk, Sharona und Benjy machen gemeinsam Urlaub in einem Strandressort. Durch Zufall beobachtet Benjy einen Mord. Da es weder eine Leiche noch Spuren gibt, glauben alle, Benjy hätte sich den Mord nur ausgedacht. Nur Monk ist davon überzeugt, dass Benjy die Wahrheit sagt. Gemeinsam mit der Sicherheitschefin des Hotels macht er sich auf die Suche nach der Leiche und dem Mörder ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH