Mr. Monk auf dem RummelplatzJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 4: Mr. Monk auf dem Rummelplatz
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Officer Adam Kirk, ein Freund von Captain Stottlemeyer, trifft sich auf dem Rummelplatz mit dem Informanten Gitomer. Als die beiden zusammen in einer Gondel losfahren, fängt Gitomer plötzlich an zu schreien - genervt lässt Officer Kirk das Karussell daraufhin anhalten. Doch kurz darauf wird Gitomer tot auf dem Sitz der Gondel gefunden! Der Hauptverdächtige: Officer Kirk. Captain Stottlemeyer bittet Monk, Officer Kirks Unschuld zu beweisen. Doch das ist alles andere als leicht ...
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH