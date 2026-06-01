Monk
Folge 7: Mr. Monk und Monica
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Der Anwalt Lou Pratt und seine Assistentin werden abends in ihrem Büro ermordet. Die Spur führt Monk und das Team zu Grayson, einem unzufriedenen Mandanten des Anwalts. Als auch noch Grayson ermordet wird, fällt Stottlemeyers Verdacht auf dessen Nachbarin Monica. Die hübsche Blondine erinnert Monk an seine verstorbene Frau Trudy, und schon bald verliebt er sich in sie. Und auch Monica findet Gefallen an Monk ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH