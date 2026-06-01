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Monk

Mr. Monk in der Anstalt

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 01.06.2026
Mr. Monk in der Anstalt

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Folge 5: Mr. Monk in der Anstalt

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Aus Sehnsucht nach seiner verstorbenen Frau verschafft sich Monk Zutritt zum ehemaligen Haus von Trudy - er wird prompt geschnappt und landet in der Nervenheilanstalt von Dr. Lancaster. Schnell wird Monk klar, dass es in der Einrichtung nicht mit rechten Dingen zugeht. Außerdem findet er Hinweise, dass Dr. Lancaster vor einigen Jahren wohl einen Mord begangen hat. Monk beginnt, zu recherchieren ...

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