Mr. Monk in der AnstaltJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 5: Mr. Monk in der Anstalt
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Aus Sehnsucht nach seiner verstorbenen Frau verschafft sich Monk Zutritt zum ehemaligen Haus von Trudy - er wird prompt geschnappt und landet in der Nervenheilanstalt von Dr. Lancaster. Schnell wird Monk klar, dass es in der Einrichtung nicht mit rechten Dingen zugeht. Außerdem findet er Hinweise, dass Dr. Lancaster vor einigen Jahren wohl einen Mord begangen hat. Monk beginnt, zu recherchieren ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH