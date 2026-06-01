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Monk

Mr. Monk und der Marathon-Mann

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 01.06.2026
Mr. Monk und der Marathon-Mann

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Folge 8: Mr. Monk und der Marathon-Mann

43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Während des San Francisco-Marathons wird eine Schauspielerin erwürgt und vom Balkon gestoßen. Stottlemeyer und Disher verhören zunächst ihren Ex-Mann, der die junge Frau immer wieder belästigt hat. Monks Verdacht fällt jedoch auf ihren verheirateten Liebhaber Trevor McDowell, der selbst am Marathon teilgenommen hat. Die Computerchip-Auswertung belegt, dass McDowell die Rennstrecke nicht verlassen hat, doch so schnell lässt Monk nicht locker ...

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