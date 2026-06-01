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Monk

Mr. Monk im Flugzeug

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 12vom 01.06.2026
Mr. Monk im Flugzeug

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Folge 12: Mr. Monk im Flugzeug

43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6

Monk muss sich entscheiden, ob er lieber alleine in San Francisco bleibt, oder Sharona auf einen Flug zu ihrer Tante begleitet. Nach einigem Hin und Her beschließt er, mit Sharona mitzukommen. Wenig später treibt der Phobiker durch seine Ängstlichkeit sowohl die Flugzeugbesatzung als auch die anderen Passagiere in den Wahnsinn. Seine Bedenken verflüchtigen sich erst, als er im Flugzeug einen potenziellen Mörder entdeckt ...

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