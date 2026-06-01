Monk
Folge 12: Mr. Monk im Flugzeug
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Monk muss sich entscheiden, ob er lieber alleine in San Francisco bleibt, oder Sharona auf einen Flug zu ihrer Tante begleitet. Nach einigem Hin und Her beschließt er, mit Sharona mitzukommen. Wenig später treibt der Phobiker durch seine Ängstlichkeit sowohl die Flugzeugbesatzung als auch die anderen Passagiere in den Wahnsinn. Seine Bedenken verflüchtigen sich erst, als er im Flugzeug einen potenziellen Mörder entdeckt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH