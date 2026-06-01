Mr. Monk betritt die ModeweltJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 10: Mr. Monk betritt die Modewelt
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Mr. Monk kauft seine Hemden stets in demselben Geschäft, bei demselben Verkäufer und sie sind stets von derselben Kontrolleurin in der Fabrik kontrolliert wurden. Die Frau, die er anhand eines Aufklebers identifiziert, macht sonst nie einen Fehler. Bis jetzt. Monk ist in Sorge: Irgendetwas stimmt mit "Nummer acht" nicht. Er hat Recht: Der Sohn der Dame, Pablo, wird des Mordes an einem Model bezichtigt - zu Unrecht, wie Monk bald herausfindet.
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH