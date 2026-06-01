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Monk

Mr. Monk als Bürohengst

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 4vom 01.06.2026
Mr. Monk als Bürohengst

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Folge 4: Mr. Monk als Bürohengst

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

In einer Tiefgarage wird ein Wärter erschossen - kurz darauf bricht derselbe Täter dem Börsenmakler Warren Kemp die rechte Hand. Der Verletzte bittet Mr. Monk und dessen Assistentin am nächsten Tag in sein Büro. Er will, dass Monk, dem sein Ruf als genialer Detektiv vorauseilt, inkognito in seiner Firma arbeitet und herausfindet, wer Kemp angriff und warum. Der neurotische Ermittler fühlt sich dort pudelwohl und kommt bald diversen Bürogeheimnissen auf die Spur.

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