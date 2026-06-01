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Monk

Mr. Monk und das Geheimnis einer Ehe

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 12vom 01.06.2026
Mr. Monk und das Geheimnis einer Ehe

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Folge 12: Mr. Monk und das Geheimnis einer Ehe

41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Auf einem Schrottplatz wird der Drogendealer Jimmy Botsdale alias Chicklet ermordet. Er sollte bald vor Gericht gegen seinen Boss Michael Karpov aussagen. Die Ermittlungen in dem Fall übernimmt Lieutenant Disher - sein Team sucht nach dem Obdachlosen Gerald, der den Mord beobachtet hat. Captain Stottlemeyer kämpft indes mit Eheproblemen: Während er Monk seiner Frau Karen nachspionieren lässt, da er vermutet, dass sie fremdgeht, muss er selbst eine Anti-Aggressionstherapie machen.

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