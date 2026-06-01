Monk
Folge 6: Mr. Monk und Mrs. Monk
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
In einem Diner entdeckt Natalie eine Blondine, die Mr. Monks verstorbener Frau Trudy verblüffend ähnlich sieht. Die Assistentin des Detektivs hört mit, wie sie einem älteren Mann namens Zach Ellinghouse erklärt, dass sie ihren Tod fingieren musste, nachdem sie einen Artikel über eine extremistische Gruppe geschrieben hatte. Natalie bringt es nicht übers Herz, Monk davon zu erzählen, denn der trauernde Witwer ist endlich auf dem Weg der Besserung. Sie nimmt Kontakt zu Trudy auf.
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Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH