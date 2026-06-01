Monk
Folge 5: Mr. Monk ist betrunken
41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Wie jedes Jahr zum Hochzeitstag sucht Mr. Monk das Hotel auf, in dem er und seine verstorbene Frau Trudy ihre Flitterwochen verbrachten. Beim Abendessen lernt er Larry Zwibell kennen, der ein gutes Mittel gegen Kater haben will. Tatsächlich ist Monk nach ein paar Gläsern Wein sehr betrunken. Als er Zwibell am nächsten Morgen aufsucht, stellt er fest, dass der Mann nicht im Hotel war - niemand will sich an ihn erinnern. Hatte Monk eine Halluzination?
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Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH