Mr. Monk als GeschworenerJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 16: Mr. Monk als Geschworener
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Gegen seinen Willen muss Monk als Geschworener an einem Gerichtsprozess teilnehmen. Die tagelangen Beratungen treiben den Detektiv an den Rand der Verzweiflung. Schließlich hat die lästige Pflicht doch noch ihr Gutes: Randy und Captain Stottlemeyer müssen im Gerichtsgebäude einen für seine Fluchtversuche berüchtigten, kolumbianischen Drogenboss an die Regierung übergeben - und können Monks Spürsinn plötzlich gut gebrauchen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH