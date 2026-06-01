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Monk

Mr. Monk als Geschworener

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 16vom 01.06.2026
Mr. Monk als Geschworener

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Monk

Folge 16: Mr. Monk als Geschworener

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Gegen seinen Willen muss Monk als Geschworener an einem Gerichtsprozess teilnehmen. Die tagelangen Beratungen treiben den Detektiv an den Rand der Verzweiflung. Schließlich hat die lästige Pflicht doch noch ihr Gutes: Randy und Captain Stottlemeyer müssen im Gerichtsgebäude einen für seine Fluchtversuche berüchtigten, kolumbianischen Drogenboss an die Regierung übergeben - und können Monks Spürsinn plötzlich gut gebrauchen ...

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