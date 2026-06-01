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Monk

Mr. Monk hütet das Bett

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 3vom 01.06.2026
Mr. Monk hütet das Bett

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Monk

Folge 3: Mr. Monk hütet das Bett

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Gerade als er einen neuen Fall auf den Tisch bekommt, bemerkt Monk, dass er einen Schnupfen hat, der sich rasend schnell zu einer Grippe auswächst. Krank zu sein ist für den neurotischen Detektiv das Schlimmste. Arbeitsunfähig hütet er das Bett, während Natalie dem Tod eines Pizzafahrers nachgeht. Captain Stottlemeyer sucht unterdessen die entführte Richterin Jillian Garr. Ohne die Hilfe des schwer gebeutelten Monk kommen jedoch beide nicht aus.

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