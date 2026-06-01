Mr. Monk hütet das BettJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 3: Mr. Monk hütet das Bett
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Gerade als er einen neuen Fall auf den Tisch bekommt, bemerkt Monk, dass er einen Schnupfen hat, der sich rasend schnell zu einer Grippe auswächst. Krank zu sein ist für den neurotischen Detektiv das Schlimmste. Arbeitsunfähig hütet er das Bett, während Natalie dem Tod eines Pizzafahrers nachgeht. Captain Stottlemeyer sucht unterdessen die entführte Richterin Jillian Garr. Ohne die Hilfe des schwer gebeutelten Monk kommen jedoch beide nicht aus.
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Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH