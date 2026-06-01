Mr. Monk und das außerirdische AlibiJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 14: Mr. Monk und das außerirdische Alibi
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Monk ist sich sicher: Als Täter im Fall eines kaltblütigen Mordes an einer Frau kommt nur der berühmte Astronaut Steve Wagner in Frage. Doch zunächst will niemand aus seinem Team dem Detektiv glauben, dass der Nationalheld seine ehemalige Liebhaberin umgebracht hat - zumal Wagner ein überzeugendes Alibi hat. Denn zum Tatzeitpunkt befand er sich auf einem Weltraum-Flug ...
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH