Mord ist ihr Hobby
Folge 14: Geldwäsche auf Amerikanisch
44 Min.Folge vom 11.09.2025Ab 12
Jessica weilt in Cabot Cove. Eines Tages bricht der Fischer Walter Perry, den Jessica von klein auf kennt, in das Büro des Fabrikanten Sanford Lomax ein und entwendet 900.000 Dollar. Lomax meldet den Diebstahl sofort bei der Polizei, allerdings sagt er, dass nur einige hundert Dollar gestohlen wurden. Dann tauchen einige Killer auf, die offensichtlich nach dem Dieb und dem Geld suchen. Hat Perry Mafia-Geld mitgehen lassen? Kurz darauf gibt es schon den ersten Toten.
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH