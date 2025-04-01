Mord ist ihr Hobby
Folge 5: Mord auf Hastings Rock
43 Min.Ab 12
Für ihren Freund Michael Burke - Inhaber einer Firma für Videospiele - soll Jessica eine Kriminalgeschichte schreiben. Als sie zur Vorführung eines neuen Produktes eingeladen wird, lernt sie auch den Programmierer Lindstrom samt Team kennen. Sie alle arbeiten fieberhaft an der Fertigstellung des Computerspiels. Am nächsten Tag ist großer Empfang. Als die Gäste in den Kabinen verschwinden, um dort das neue Spiel zu testen, findet man Lindstroms Leiche. Ein Fall für Jessica.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH