Mord ist ihr Hobby

Teuflisches Komplott

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 15vom 12.09.2025
Folge 15: Teuflisches Komplott

44 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12

Edward Graham, Jessicas Lektor, legt ein seltsames Verhalten an den Tag. Von ihrem Verleger erfährt sie, dass Edward seit einiger Zeit bei einem dubiosen Psychiater in Therapie ist, und dass sich seit Beginn der Behandlung sein Benehmen stark verändert hat. Als Edward von einem Wolkenkratzer in den Tod stürzt, glaubt niemand an Suizid. Wenig später wird auch noch Edwards Psychiater tot aufgefunden. Bald muss Jessica feststellen, dass es sich um eine Verschwörung handelt ...

