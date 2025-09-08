Mord ist ihr Hobby
Folge 7: Mord im Land der Feen
45 Min.Folge vom 08.09.2025Ab 12
Jessica besucht ihre Freundin Fiona Delaney Griffith in Irland, deren Ehemann Robert vor Kurzem ums Leben gekommen ist. William Mahffy, ein Freund des Verstorbenen, ist davon überzeugt, dass es sich um Mord handelt. Jessica erfährt, dass die Weberei der Familie finanzielle Probleme hat. Sean Griffith möchte daher den Firmensitz verlegen. Aber auch Ambrose Griffith erhebt Anspruch auf das Erbe. Als Ambrose erwürgt aufgefunden wird, beginnt Jessica nach dem Mörder zu suchen.
