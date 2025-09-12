Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Die Taube auf dem Dach

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 16vom 12.09.2025
Die Taube auf dem Dach

Mord ist ihr Hobby

Folge 16: Die Taube auf dem Dach

43 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12

Jessica Fletcher hält in New York einige Gastvorträge an einer Universität. Chris, ein vielversprechender Student, lebt bei seiner Mutter und seinem verhassten wohlhabenden Stiefvater. Als dieser ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf Chris. Jessica, die von Chris' Unschuld überzeugt ist, macht sich daran, den wahren Mörder zu finden.

