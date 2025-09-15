Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Das Todesspiel

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 17vom 15.09.2025
Das Todesspiel

Mord ist ihr Hobby

Folge 17: Das Todesspiel

44 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12

Floyd Larkin, Besitzer eines traditionellen Warenhauses, hat große finanzielle Probleme. In Clint Hallowell findet sich schnell ein Interessent für das Unternehmen. Bald stellt sich jedoch heraus, dass aus dem firmeneigenen Rentenfonds mehrere Millionen Dollar verschwunden sind. Wenig später wird die Leiche des Chef-Buchhalters Henry Wilson gefunden. Jessica beginnt, zu ermitteln ...

