Mord ist ihr Hobby
Folge 17: Das Todesspiel
44 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12
Floyd Larkin, Besitzer eines traditionellen Warenhauses, hat große finanzielle Probleme. In Clint Hallowell findet sich schnell ein Interessent für das Unternehmen. Bald stellt sich jedoch heraus, dass aus dem firmeneigenen Rentenfonds mehrere Millionen Dollar verschwunden sind. Wenig später wird die Leiche des Chef-Buchhalters Henry Wilson gefunden. Jessica beginnt, zu ermitteln ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH