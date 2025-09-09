Mord ist ihr Hobby
Folge 9: Urlaub auf Hawaii
45 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 12
Jessica hat Ärger mit ihrem neuen Roman. Ein gewisser Dave Novaro, Besitzer einer Discount-Kette, behauptet, die Story basiere auf seiner Lebensgeschichte - und sei für ihn daher geschäftsschädigend. Er droht, bei Veröffentlichung gerichtlich gegen Jessica vorzugehen. Eigentlich hatte sich Jessica auf ihren ersten Urlaub auf Hawaii gefreut, nun muss sie nachweisen, dass der Roman frei erfunden ist. Und dann wird Dave Novaro ermordet aufgefunden.
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH