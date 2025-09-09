Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 9vom 09.09.2025
45 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 12

Jessica hat Ärger mit ihrem neuen Roman. Ein gewisser Dave Novaro, Besitzer einer Discount-Kette, behauptet, die Story basiere auf seiner Lebensgeschichte - und sei für ihn daher geschäftsschädigend. Er droht, bei Veröffentlichung gerichtlich gegen Jessica vorzugehen. Eigentlich hatte sich Jessica auf ihren ersten Urlaub auf Hawaii gefreut, nun muss sie nachweisen, dass der Roman frei erfunden ist. Und dann wird Dave Novaro ermordet aufgefunden.

SAT.1 GOLD
