Mord ist ihr Hobby
Folge 4: Das Phantom
45 Min.Ab 12
Der Autor Ben Forman soll ein Porträt über Jessica schreiben. Obwohl die Schriftstellerin nicht viel Zeit hat, gibt sie dem zerstreuten jungen Mann alle Informationen, die er braucht. Als Ben in Verdacht gerät, den Mediengiganten Harrison Kane ermordet zu haben, bietet Jessica ihre Hilfe an. Sie findet heraus, dass Ben eine falsche Fährte gelegt hat, um eine Schauspielerin zu decken. Doch wer ist der wahre Mörder?
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH