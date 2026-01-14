Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 1vom 14.01.2026
Folge 1: Eine Mumie erwacht

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Im Hause der Wunderlichs geht es drunter und drüber. Vater Julius ist ein völlig weltfremder Schriftsteller und die Mutter eine geniale, aber nicht minder verrückte Wissenschaftlerin. Für die nötige Ordnung soll in Zukunft ein Au-Pair-Mädchen sorgen. Zur gleichen Zeit stiehlt der skrupellose Antiquitätenhändler Ulysses Catastropholis unsere Mumie, deren Bandagen ihn zum “Schatz der drei Täler” führen sollen. Natürlich kreuzen sich aller Pfade...

Studio 100 International
