Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 16: Gefahr im Untergrund
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Dorothy hat einen genialen Appetitanreger erfunden - mit DEVORAX ist der Riesenhunger gesichert. Fatalerweise verfüttert die ahnungslose Nil das Medikament an die hungrigen Maulwürfe im Garten und verursacht damit eine unter- und oberirdische Katastrophe, denn die Maulwürfe fressen sich in ihrem Riesenappetit durch die ganze Stadt.
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Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: LES CARTOONEURS ASSOCIES EM. TV & MERCHANDISING AG FRANCE 2