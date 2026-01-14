Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 10vom 14.01.2026
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Durch eine Dummheit öffnet Nil das “Zeitportal”, das das alte Ägypten mit der Gegenwart verbindet, im Wohnzimmer der Wunderlichs. Zwei alt-ägyptische Diebe, die sich auf Beutetour befinden, können so ganz unkompliziert in das Wohnzimmer der Wunderlichs spazieren. In der festen Überzeugung, auf dem Bazar einen guten Preis zu erzielen, klauen die Diebe eine Stehlampe und einen Gameboy.

Studio 100 International
