Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 12: Urlaub am Meer
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ulysses Catastropholis hat eine Villa am Meer gemietet und lockt die Wunderlichs unter einem Vorwand dorthin, um in Ruhe deren Haus durchsuchen zu können. Nach erfolgloser Suche begibt er sich selbst an den Ferienort, um dort die Wunderlichs auszuspionieren. Währenddessen geraten auch Onkel Onk und Droopancomon, die gerade dabei sind, einen geheimen Sarkophag-Transport vorzubereiten, durch das Zeitportal zu den Wunderlichs.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6