Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 5: Das magische Chamäleon
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Samantha gewinnt bei einem Preisausschreiben einen Tag mit ihrem Schwarm William, dem hochnäsigen und eitlen Star-Moderator von SMART TV. Schon am folgenden Morgen steht William mit seinem Fernsehteam vor der Haustür der Wunderlichs. Währenddessen gelingt es Ulysses Catastropholis, eine ägyptische Statue in Form eines Chamäleon in das Haus der Wunderlichs zu schmuggeln, die lebendig wird, sobald eine Mumie in ihre Nähe kommt.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6