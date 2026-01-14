Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 14: Nil als Top Model
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Dorothy, Nil und die Kinder erhalten eine Einladung zur Modenschau des großen Jean-Gol Potier, für den Dorothy das neue Material “Elastostrech” erfunden hat. Natürlich sind auch Ulysses Catastropholis und seine zwei Handlanger Squidface und Crabhead nicht weit, immer auf der Suche nach Spuren der “verlorenen” Mumie.
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
