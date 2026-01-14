Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 11: Eine alte Liebe
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Bei einem weiteren Versuch, in den Besitz der Mumie zu kommen, ordnet Ulysses Catastropholis seinem Handlanger Crabhead an, in die Rolle eines Latin Lovers zu schlüpfen und Nil den Kopf zu verdrehen. Er hofft auf diese Weise von Nil zu erfahren, wo sich die Mumie befindet.
