Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Panik im Erstaunlichland

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 19vom 14.01.2026
Panik im Erstaunlichland

Panik im ErstaunlichlandJetzt kostenlos streamen

Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Folge 19: Panik im Erstaunlichland

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Bei einer Kinovorstellung verliebt sich Nil auf den ersten Blick in den Filmhelden “Prinz Eisenherz”. Als sie entdeckt, dass ihre Kinokarte gleichzeitig Eintrittskarte für den Besuch eines Erlebnisparks ist, in dem das Schloss des Prinzen Eisenherz die Hauptattraktion ist, gibt es für sie kein Halten mehr. Zusammen mit den Wunderlichs besucht sie den Park, was wie immer Katastrophen auslöst.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Studio 100 International
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Alle 1 Staffeln und Folgen