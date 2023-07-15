Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 12Folge 1vom 15.07.2023
Folge 1: Eine kulinarische Achterbahnfahrt

75 Min.Folge vom 15.07.2023Ab 6

Im Bundesstaat Victoria wollen Vater Peter und seine Tochter Alice die Juroren Manu Feildel und Nigella Lawson mit ihren kulinarischen Fähigkeiten begeistern. Auf der Speisekarte steht ein drei-Gänge-Menü, das von Großmutters Rezepten inspiriert und von den beiden Köchen kreativ erweitert wurde. Doch werden die Eigenkreationen den Profis schmecken?

