My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Die Kuchen-Queen

sixxStaffel 12Folge 4vom 22.07.2023
Die Kuchen-Queen

My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Folge 4: Die Kuchen-Queen

65 Min.Folge vom 22.07.2023Ab 6

Janelle und Monzir betreiben ein Restaurant namens "Monzelle". Jetzt wollen die beiden ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und bereiten ein köstliches Menü für die Juroren Manu Feildel und Nigella Lawson vor. Janelle wird auch als "Dessert Königin" bezeichnet, doch kann sie die Profis mit ihrem Können überzeugen?

