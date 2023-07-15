Unsere Kochkunst gewinntJetzt kostenlos streamen
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
Folge 2: Unsere Kochkunst gewinnt
73 Min.Folge vom 15.07.2023Ab 6
Manu Feildel und Nigella Lawson reisen nach Brisbane, um sich von den Kochkünsten der beiden Freundinnen Kate und Mary begeistern zu lassen. Das weibliche Duo hat bereits viele Erfahrungen in der Zubereitung der "feinen Küche" gesammelt. Doch reichen die Kenntnisse aus, um die Juroren mit ihrem drei-Gänge-Menü zu überzeugen?
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:AU, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen