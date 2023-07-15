Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 12Folge 2vom 15.07.2023
73 Min.Folge vom 15.07.2023Ab 6

Manu Feildel und Nigella Lawson reisen nach Brisbane, um sich von den Kochkünsten der beiden Freundinnen Kate und Mary begeistern zu lassen. Das weibliche Duo hat bereits viele Erfahrungen in der Zubereitung der "feinen Küche" gesammelt. Doch reichen die Kenntnisse aus, um die Juroren mit ihrem drei-Gänge-Menü zu überzeugen?

