My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Indigene Küche mit Korokdil & Känguru

sixxStaffel 12Folge 11vom 19.08.2023
Folge 11: Indigene Küche mit Korokdil & Känguru

70 Min.Folge vom 19.08.2023Ab 6

Die besten Freunde Matt und KT sind bereit, Manu Feildel und Matt Preston mit indigenen Gerichten zu beeindrucken. Auf dem Menü stehen eine Krokodil-Vorspeise und ein Hauptgang mit Kängurufleisch. Ein Kakadu-Pflaumen-Dessert macht den krönenden Abschluss. Doch werden die besonderen Speisen den Juroren schmecken?

